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Yerel İzmir'de silahlı saldırı
Yerel

İzmir'de silahlı saldırı

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 07:07:00 -
İzmir'de silahlı saldırı

İzmir'in Konak ilçesi, Yenişehir Mahallesi 1212 sokakta silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelilerden birisi silahla ateş etti.

Karşı gruptan Yusuf Ö. (39)'un göğsüne kurşun isabet etmedi üzerine şahıs ağır yaralandı. Yusuf Ö., arkadaşları tarafından 09 BG 218 plakalı hafif ticari araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, aracın arka camına da kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan Yusuf Ö.'nün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahla Yusuf Ö.'yü vurup olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önüne park edilen araçta Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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