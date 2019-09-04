İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Bayram Akkaya (42), Umut Mahallesi 3869 Sokak'ta aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Akkaya, açılan ateş sonucu olay yerinde yaşamını kaybederken, silahlı saldırganlar ise araçla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanlar ise sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bayram Akkaya'nın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Akkaya'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



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