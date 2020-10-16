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Aktüel İzmir'de silahlı kavgada yoldan geçen 2 kişi yaralandı
Aktüel

İzmir'de silahlı kavgada yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:37:21 -
İzmir'de silahlı kavgada yoldan geçen 2 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, silahlı kavga sırasında yoldan geçen biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Rakım Erkutlu Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Rıdvan K. ile akrabası Vedat A. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıdvan K. yanındaki tabancayla ateş açtı.

O sırada yoldan geçen lise öğrencisi C.G. (14) bacağından, hurdacıda çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu H.R.M. ise göğsünden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan Rıdvan K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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