  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir’de silahlı kavga! 4 kişi yaralandı
Gündem

İzmir’de silahlı kavga! 4 kişi yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 05:45:00 -
İzmir’de silahlı kavga! 4 kişi yaralandı

Olay, gece saatlerinde Atamer Mahallesi 2580 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada, Yağmur D., Volkan Ş., Hasan K., ve Mete N., yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaraların bir kısmı kendi imkanları ile diğerleri ise sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, olaya karışan 3 şüpheli suç aletleri ile birlikte polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Mesut Özil Türklüğü reddetti'
Spor

'Mesut Özil Türklüğü reddetti'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mesut Özil için "Elin oğlu değil, evin oğlu" diyen Ali Koç'a verdiği cevapta "Aslını reddedip, Türklüğün..
Afrin’de terörün izleri silindi
Dünya

Afrin’de terörün izleri silindi

YPG işgalindeki Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 3. yılı geride kalırken Türkiye, terörden temizlediği kentte eğitim, sağlık ve imar..
Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı
Teknoloji

Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yürütmekte oldukları projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda normalde bu yıl teslim..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay