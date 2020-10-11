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Aktüel İzmir’de silahlı kavga: 3 yaralı
Aktüel

İzmir’de silahlı kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:45:15 -
İzmir’de silahlı kavga: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir’in Karabağlar ilçesinde cep telefonu alışverişi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, internetten cep telefonu alan Ali A. ile Fevzi A, söz konusu cihazın arızalı olması nedeniyle Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki bir mekanda Emrah T, Emrah K. ve Kadir K. ile buluştu.

Burada tartışan iki grup daha sonra kavga etmeye başladı.

Bu sırada Fevzi A, yanında bulunan silahla Emrah T, Emrah K. ve Kadir K’ye ateş etti.

Ali A. ile Fevzi A. olayın ardından kaçarken yaralılar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye giden polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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