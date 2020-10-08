  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı
Aktüel

İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 01:16:08 -
İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki eğlence merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi silahla ateş açtı. Diğer müşterilerin de dahil olduğu kavgaya bölgeye gelen polis ekipleri müdahale etti. Ekipler kavgaya karışanları biber gazı kullanarak dağıttı.

Kavgada isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralanırken, ekipler 2 şüpheliyi de gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar
Dünya

Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ziyareti yaptığı Kuveyt'te Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ulusal Muhafızlar Başkan Yar..
Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Dünya

Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı

Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu polislere seslendi! Bedelini ödemeye hazırım
Gündem

Bakan Soylu polislere seslendi! Bedelini ödemeye hazırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası kapsamında düzenlenen panelde polislere seslenerek, "İki gruba ne ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay