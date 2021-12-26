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Aktüel İzmir'de silahlı kavga
Aktüel

İzmir'de silahlı kavga

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 18:31:00 -
İzmir'de silahlı kavga

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Remzi Çelik (35) ile H.G. (25) Gürçeşme Caddesi 3501 Sokak'taki tütüncü dükkanında karşılaştı. Çıkan kavgada H.G. yanındaki tabancayla Çelik'i vurarak kaçtı.

Çelik, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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