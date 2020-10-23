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Yerel İzmir'de silahlar konuştu! 1 ölü 1 yaralı
Yerel

İzmir'de silahlar konuştu! 1 ölü 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Olayda ateşlenen pompalı tüfek, 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 07:36:00 - 2020-10-23 07:50:29
İzmir'de silahlar konuştu! 1 ölü 1 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde İzmir'in Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Karşılaşma sonrası grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mustafa Ç. ve N.T. ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Ç. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken yaralı şahsın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrası hastaneye akın eden Mustafa Ç’nin yakınları sinir krizleri geçirirken, polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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