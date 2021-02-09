  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir'de silahla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı
Yerel

İzmir'de silahla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

İzmir'de silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 20:01:00 -
İzmir'de silahla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

İzmir'in Kiraz ilçesinde silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırköy Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeki Ramazan Koyun'un (61) yanına bir otomobil yaklaştı.

Otomobilden inen bir şüpheli Koyun ve motosikletteki Tuncay Korkmazoğlu'nu (42) silahla yaraladı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyanet'ten önemli çağrı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim!
Gündem

Diyanet'ten önemli çağrı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Erbaş mesajında, "Her yıl Türkiye'de ..
‘Final mi yapacak?’ söylentileri… EDHO’nun durumu kesinleşti
Medya

‘Final mi yapacak?’ söylentileri… EDHO’nun durumu kesinleşti

Final iddiaları ile gündeme gelen başrolde Oktay Kaynarca’nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi ile ilgili yeni bir gelişme ortaya..
Yine CHP, yine taciz rezaleti! Erkek çocuğu istismar edip kayda almış
Siyaset

Yine CHP, yine taciz rezaleti! Erkek çocuğu istismar edip kayda almış

CHP Kırıkkale Gençlik Kolları çalışanı N.E.Y.'nin cep telefonundan, erkek çocuklara ait rezil görüntüler çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay