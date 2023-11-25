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Yerel İzmir’de şiddetli fırtına çatıyı böyle uçurdu
Yerel

İzmir’de şiddetli fırtına çatıyı böyle uçurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-25 14:28:00 -

İzmir’in Bergama ilçesinde, etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir binadaki çatının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Kent genelinde sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırırken, Çeşme’de kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, Seferihisar da ise dolu yağışı etkili oldu. Bergama ilçesinde de fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçede meydana gelen sağanak ve fırtınada bir binadan kiremitler düştü. Bir başka binanın ise çatısı uçtu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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