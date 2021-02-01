İzmir'de şiddetli deprem! AFAD'tan flaş açıklama

İzmir açıklarında saat 08.03'te 4,1 ve 08.46'da da 5,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 08.03'te meydana gelen deprem İzmir'in Karaburun ilçesinin 42 km açığında olurken, yerinde 24 km derinliğinde oluştu.

08.46'daki 5.1 büyüklüğündeki deprem ise Karaburun'un yine 42 km açığında ve yerin 20 km derinliğinde oluştu.

08.47'de de 4,8 büyüklüğünde Karaburun'un 40 km açığında yerin 7 km derinliğinde üçüncü bir deprem oldu.