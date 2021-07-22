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Gündem İzmir'de şiddetli deprem!
Gündem

İzmir'de şiddetli deprem!

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 06:56:00 -
İzmir'de şiddetli deprem!

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 04.20'de ve 23,10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,94 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı bölgede saat 03.48'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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