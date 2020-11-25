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Aktüel İzmir'de şiddet gören kadın, KADES ile huzura kavuştu
Aktüel

İzmir'de şiddet gören kadın, KADES ile huzura kavuştu

Boşandığı eşi tarafından saldırıya uğradığı sırada KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbar sayesinde kurtulan A.D, uygulamayı tüm şiddet gören kadınlara tavsiye etti - A.D: - "Uygulamadan çok memnunum. Bu uygulama sayesinde kendimi ve çocuklarımı daha huzurlu ve güvende hissediyorum."

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:00:23 -
İzmir'de şiddet gören kadın, KADES ile huzura kavuştu

İZMİR (AA) - ŞAFAK YEL - Kadına yönelik şiddet ihbarlarına hızlı müdahaleyi sağlayan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) aracılığıyla eski eşi tarafından saldırıya uğradığı sırada şiddete maruz kalmaktan kurtarılan A.D, uygulamayı tüm şiddet gören kadınların telefonlarına indirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de şiddet gören kadınlar, İçişleri Bakanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES sayesinde daha güvenli bir yaşam sürdürüyor.

Eşinden yıllarca şiddet gördükten sonra geçen yıl temmuz ayında boşanan 39 yaşındaki A.D. de KADES uygulamasını kullanan mağdur kadınlardan biri.

İki çocuk annesi A.D, AA muhabirine, eski eşinden yıllarca gördüğü şiddet nedeniyle zor günler yaşadığını, çocuklarının ve kendisinin psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Boşandığı eşinin zaman zaman evinin yakınlarına gelerek kendisini rahatsız ettiğini, polis imdat hattını arayarak yardım istediğini dile getiren A.D, polis memurlarının tavsiyesiyle KADES uygulamasını telefonuna yüklediğini söyledi.

A.D, şöyle konuştu:

"Artık eski eşimin yakınımda olduğunu gördüğümde veya beni rahatsız ettiğinde telefonumdaki program sayesinde polis ekiplerinden yardım isteyebiliyorum. Bu ihbarlara ekipler, özel önem veriyor ve hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Basit görünen bu program tam anlamıyla hayat kurtarıyor." diye konuştu.

Yaklaşık bir ay önce çocuklarını parka götürdüğü sırada eski eşinin yine yanlarına gelip kendisine saldırdığını dile getiren A.D, "Uygulamayı kullanarak polise haber verdim. En kısa sürede polis ekipleri gelip hemen müdahale etti. Uygulamadan çok memnunum. Bu uygulama sayesinde kendimi ve çocuklarımı daha huzurlu ve güvende hissediyorum." dedi.

A.D, olayın ardından eski eşinin tutuklandığını ancak davanın devam etmesi nedeniyle endişesinin sürdüğünü, uygulamayı telefonunda tuttuğunu aktardı.

Uygulamanın caydırıcı ve güven verici olduğunu aktaran A.D, eşinden veya erkek arkadaşından şiddet gören kadınların uygulamayı kullanmaları tavsiyesinde bulundu.


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