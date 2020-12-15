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Aktüel İzmir'de sele kapılarak ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi
Aktüel

İzmir'de sele kapılarak ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:30:05 -
İzmir'de sele kapılarak ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Soner Uyar (41) ile Mehmet Aslan'ın cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

Bir çocuk babası Uyar'ın cenazesi, Buca Kaynaklar Yeni Mezarlığı'nda, elektrikçi Aslan'ın cenazesi ise Menderes ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde defnedildi.

Soner Uyar'ın ağabeyi Ceyhun Uyar, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Öte yandan sel sularına kapılan araçtan kurtulmayı başaran ve ifade işlemleri için emniyete götürülen sürücü Engincan Parlatan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı araçta bulunan Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan ise serbest bırakıldı.

- Olay

İzmir'in Menderes ilçesinde önceki akşam, içerisinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken sel sularına kapılmış, Engincan Parlatan, Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan kurtulmayı başarmış, Mehmet Aslan ile Soner Uyar ise kaybolmuştu. Bölgede yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sonrası Soner Uyar ile Mehmet Aslan'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

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