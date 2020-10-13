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Yaşam İzmir'de sele kapılan kadın anbean böyle görüntülendi
Yaşam

İzmir'de sele kapılan kadın anbean böyle görüntülendi

İzmir’de gök gürültülü sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı iş yerlerini de su bastı. Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına düşen bir kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:23:00 -

İzmir’de gök gürültülü sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Karşı kaldırıma geçmeye çalışan bir kadının ise sel sularına kapıldığı anlar anbean görüntülendi.

Sağanak yağaş göle çevirdi

İzmir’de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanağa bırakınca cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin birçok noktasında yol seviyesinden düşük iş yerlerini su basarken, Karabağlar ve Konak ilçelerinin sınırı konumundaki İnönü Caddesi'nde yer alan bazı iş yeri sahipleri zor anlar yaşadı.

Kadını vatandaşlar kurtardı

 

Öte yandan Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına düşen bir kadın, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri paylaşan vatandaşlar, kadını güçlükle kurtardıklarını belirtti.

 

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