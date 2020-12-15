İzmir’de sel felaketi 2 can kaybı

Önceki gece başlayan kuvvetli yağış ve fırtına, İzmir, Antalya, Muğla ve Mersin’de etkili oldu. Deniz sularının taştığı İzmir’de dereden geçerken sele kapılan bir araçta bulunan 5 kişiden 2’si hayatını kaybetti. İzmir’in Dereköy ile Görece mahalleleri arasındaki Çakallar mevkiinde dereden geçmeye çalışan araç, yağmur nedeniyle debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı. Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla sürücü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başardı, Mehmet Aslan ile Soner Uyar ise kayboldu. Arama kurtarma faaliyetlerini helikopter destekli olarak sürdüren JAK ve AFAD ekipleri, olay yerinden 3-4 kilometre uzakta Soner Uyar ve Mehmet Aslan adlı vatandaşların cesedine ulaştı. Hafif ticari araç ise, olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, etkili olan yağışlar nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda kısmi su baskınlarının oluştuğunu, Menderes’teki derede de taşkın oluştuğunu belirtti.



Vatandaşlardan İzmir belediyesine tepki



İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ise yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı. Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında kalarak hasar gören araçlarını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtardı.



Bakan Kurum: hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”



Ötei yandan; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda, “İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespiti için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir’imize geçmiş olsun. Rabb’im ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.