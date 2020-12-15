  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir’de sel felaketi 2 can kaybı
Yerel

İzmir’de sel felaketi 2 can kaybı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, aralık ayı yağış ortalaması 144,3 kilogram olan kentte, 4 günde metrekareye ortalama 194,6 kilogram yağış düştü.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:47:00 -
İzmir’de sel felaketi 2 can kaybı

Önceki gece başlayan kuvvetli yağış ve fırtına, İzmir, Antalya, Muğla ve Mersin’de etkili oldu. Deniz sularının taştığı İzmir’de dereden geçerken sele kapılan bir araçta bulunan 5 kişiden 2’si hayatını kaybetti. İzmir’in Dereköy ile Görece mahalleleri arasındaki Çakallar mevkiinde dereden geçmeye çalışan araç, yağmur nedeniyle debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı. Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla sürücü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başardı, Mehmet Aslan ile Soner Uyar ise kayboldu. Arama kurtarma faaliyetlerini helikopter destekli olarak sürdüren JAK ve AFAD ekipleri, olay yerinden 3-4 kilometre uzakta Soner Uyar ve Mehmet Aslan adlı vatandaşların cesedine ulaştı. Hafif ticari araç ise, olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, etkili olan yağışlar nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda kısmi su baskınlarının oluştuğunu, Menderes’teki derede de taşkın oluştuğunu belirtti.

Vatandaşlardan İzmir belediyesine tepki

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ise yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı. Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında kalarak hasar gören araçlarını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtardı.

Bakan Kurum: hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Ötei yandan; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda, “İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespiti için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir’imize geçmiş olsun. Rabb’im ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!
Dünya

2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!

World Index'in The Lancet isimli kuruluşun derlediği verilere göre 2100 yılında dünya nüfusunda yarı yarıya bir düşüş bekleniyor...
Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!
Ekonomi

Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi verdi. Bakan Soylu, "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin ..
Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz
Dünya

Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay