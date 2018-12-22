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İzmir'de şaşkına çeviren kaza!

İzmir'in Aliağa ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücünün yönetimindeki otomobil, denize uçtu. Otomobili denizde gören vatandaşlar şaşkına döndü.

22 Aralık 2018 Cumartesi 20:50
İzmir'de şaşkına çeviren kaza!

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir plajda, iddialara göre fren yerine yanlışlıkla gaza basan sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil, içindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Aracı denizde gören vatandaşların şaşkınlığı ise yüzlerinden okunuyordu.

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki bir plajda akşamüzeri meydana geldi. 35 GA 7676 plakalı aracın sürücüsü M.Y., sahil kenarına park etmiş olduğu aracını çalıştırmak istedi. Marş basan sürücü, iddialara göre fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil daha sonrada denize uçtu. Sürücü ve yolcular, gömülen araçtan hemen kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Aracı denizde görenler şaşırdı

Aracı denizde görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda araçta daha sonra denizden çıkartıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 20:50
  1. İzmir
  2. kaza

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