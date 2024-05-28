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Yerel İzmir'de şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

İzmir'de şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-28 07:03:00 -
İzmir'de şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Y.A. (63) yönetimindeki 35 KHF 35 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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