İzmir’de sanayi tipi tüp patladı İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Balçova Kapalı Semt Pazarı içerisindeki lokantada sanayi tüpü patladı.

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Balçova Kapalı Semt Pazarı içerisindeki lokantada sanayi tüpü patladı.



Olay, saat 11.45 sıralarında ilçeye bağlı Teleferik Mahallesi Kavaklıdere Sokakta bulunan Balçova Kapalı Semt Pazarı içerisindeki bir lokantada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Mustafa Yiğit’in işletmecisi olduğu lokanta içerisinde bulunan sanayi tipi tüp patladı. Patlamanın etkisiyle yangın çıkan lokantada büyük hasar meydana gelirken, patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise, itfaiye ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



Öte yandan, polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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