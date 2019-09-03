0553 313 94 23

İzmir’de sanayi tipi tüp patladı

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Balçova Kapalı Semt Pazarı içerisindeki lokantada sanayi tüpü patladı.

03 Eylül 2019 Salı 01:46
İzmir’de sanayi tipi tüp patladı

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Balçova Kapalı Semt Pazarı içerisindeki lokantada sanayi tüpü patladı.



Olay, saat 11.45 sıralarında ilçeye bağlı Teleferik Mahallesi Kavaklıdere Sokakta bulunan Balçova Kapalı Semt Pazarı içerisindeki bir lokantada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Mustafa Yiğit’in işletmecisi olduğu lokanta içerisinde bulunan sanayi tipi tüp patladı. Patlamanın etkisiyle yangın çıkan lokantada büyük hasar meydana gelirken, patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise, itfaiye ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



Öte yandan, polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 01:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali
    3. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    4. İzmir’de sanayi tipi tüp patladı
    5. 'Kadın terörü'! Cani anne minik..
    6. İzmir'de tüp patlaması
    7. Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı
    8. Kaş ve Erdek yangınları kontrol altına..
    9. Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    10. Bursaspor'da transferler
    11. Burkina Faso’da darbeci generallere..
    12. PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı
    13. Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22..
    14. ABD'den flaş açıklama: Afganistan'dan..
    15. Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya..
    16. Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı
    17. Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk..
    18. ABD'de teknede yangın: 4 ölü
    19. Türkiye’de 2019/2020 sezonu yaz..
    20. Dışişleri Bakanlığından ‘FARC’..
    21. Lübnan ekonomik OHAL ilan etti
    22. Futbolda birinci transfer dönemi sona..
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2019
    24. Erzurumspor'dan 3 transfer
    25. "Çok doğru bir karar vermişim"
    26. Boris Johnson'ın makalesi İslamofobiyi..
    27. Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a saldırısını..
    28. Lübnan'dan skandalın üzerini örtme..
    29. Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması
    30. Milli Takım'da sakatlık şoku!
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi