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Aktüel İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamı yitirdi
Aktüel

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamı yitirdi

Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 8'e yükselirken, 4 kişinin daha tedavi altına alındığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 09:32:03 -
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamı yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 2'si daha yaşamını yitirirken ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, 9 Ekim Cuma günü metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Necdet Kanatlıer (67) ve Nihat Karaoğlan (68) kurtarılamadı.

Kanatlıer ve Karaoğlan'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 kişinin daha metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğu öğrenildi. Bu 4 kişinin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

İzmir'de 9 Ekim Cuma günü sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı dün yaşamını yitirmişti.

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