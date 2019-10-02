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İzmir'de sahte içki operasyonu! 2 gözaltı

Buca ve Bayraklı ilçelerinde operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok miktarda sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:26
İzmir'de sahte içki operasyonu! 2 gözaltı

İzmir'in Buca ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen iki operasyonda, çok miktarda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri,Bucailçesinde2 evde sahte içki üretilip satıldığı istihbaratına ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 221 şişe bandrolsüz sahte rakı ve votka, 90 litre etil alkol, 2 litre açık sahte rakı, 350 boş şişe, 10 bin şişe kapağı, 108 fotokopi TAPDK bandrolü, 250 mililitre anason, 700 mililitre karamel ve bin 300 mililitre viski aroması ele geçirildi.

Gözaltına alınan Akın Y, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Halil T'ye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, ekiplerce Bayraklıilçesindeki bir evde yapılan aramada da 4 bin bilyeli şişe kapağı, 49 bin etil alkolşişe etiketi ele geçirildi.

Şüpheliler Selçuk Y. ve Salih T, gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:26
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri
  2. sahte rakı
  3. etil alkol
  4. votka
  5. şişe kapağı
  6. fotokopi TAPDK bandrolü
  7. anason
  8. karamel
  9. viski aroması
  10. İzmir'in Buca ve Bayraklı ilçeleri
  11. Buca ve Bayraklı ilçeleri

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