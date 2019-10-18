İzmir'de sahile köpek balığı vurdu! Görenler şoka uğradı İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü köpek balığı kıyıya vurdu.

Ürkmez Mahallesi'nde bulunan halk plajında vatandaşlar kıyıda bir köpekbalığı gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Seferihisar Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler yaptıklar çalışmada camgözcinsi köpekbalığının öldüğünü belirledi. Yaklaşık yarım ton olduğu tahmin edilen köpek balığı iş makinası yardımıyla denizden çıkarılarak, belediyeye ait hayvanmezarlığına gömüldü.

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