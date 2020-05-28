İzmir’de sağlık çalışanlarına verilen malzeme sayıları açıklandı

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, sağlık çalışanlarına ve sağlık kurumlarına verilen malzeme sayılarını açıkladı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına verilen malzeme sayılarını açıklayan AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Kamu hastaneleri ve ilçe sağlık müdürlüklerine, 619 adet ateş ölçer, 10 milyon adet cerrahi maske, 13 bin adet Covid-19 IGM/IGG antıbody rapid test, 42 bin adet el dezenfektanı, 10 milyon adet FFP2 maske, 8 milyon adet FFP3 maske, 35 bin adet koruyucu gözlük, 40 adet koruyucu önlük, 15 milyon adet korucuyu yüz siperliği, 50 milyon adet eldiven, 35 bin adet saç bonesi, 215 bin tulum ve 5 bin adet korucuyu kit dağıtımı yapılmıştır. Bunun yanı sıra ilimizde Covid-19 test sonucu pozitif bulunan sağlık çalışanı sayısı 477 olup üç sağlık çalışanı vefat etmiştir. Vefat eden sağlık çalışanlarından hiçbiri kamu hastanelerinden birinde çalışmamaktadır.”

Kırkpınar, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ek Ödeme Daire Başkanlığının 8 Nisan 2020 tarih ve 279 sayılı ‘Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde yapılacak ek ödeme’ konulu yazısına uygun şekilde yapıldığını da sözlerine ekledi.

"CHP’nin yaptığı başarıyı gölgelemektir”

Konuşmasında gündemi de değerlendiren Kırkpınar, “Korona salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya, bunu günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları maşeri vicdan asla unutmayacaktır. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine, karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir. CHP pandemiye büyük umut bağladı. Fakat Türkiye bu süreci örnek gösterilecek düzeyde başarılı bir şekilde yürütüyor. Uluslararası toplumda takdir kazanan bir ülkeyiz. 80’in üzerinde ülkeye yardım yaptık. Başka ülkelerde insanlar ölüme terk edilirken Türkiye, bu imtihanı dünyanın süper güçleri tarafından örnek alınacak şekilde yürütüyor. Dünyada ilk defa hiçbir ülkenin yapmadığı işi Türkiye’de Sağlık Bakanlığımız yaptı. 31 Aralık’ta Çin ilk vakayı bildirdiğinde Türkiye hemen 15 Ocak’ta bir Bilim Kurulu kurarak ülkeyi korumanın, halkı korumanın tedbirlerini ele aldı. Böyle bir başarı ortadayken dünyaya tıbbi malzeme yardımı yapmış olan ülkemizi, sağlık çalışanlarına malzeme vermediği şeklinde açıklamaya yaparak kötülemek sağlık çalışanları üzerinden siyasi rant oluşturmaktan başka bir şey değildir.

Hükümetimizin, Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın süreçteki uyumlu çalışmasını baltalamak, bunu iç siyasette malzeme yapmak büyük bir aymazlık, büyük bir terbiyesizliktir. Sağlık Bakanlığımız ilk günden beri tüm tedbirleri aldı. Bütün dünyada takdir gördü. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da hep şeffaf oldu. Özellikle sağlık çalışanlarımız için hükümetimiz başta olmak üzere, Sağlık ve Maliye Bakanlığımız maddi ve manevi gerekli bütün tedbirleri aldı. CHP’nin yaptığı başarıyı gölgelemektir” dedi.

“Takdire şayan fedakarlık gösterdiler”

Bütün sağlık çalışanlarının koordineli ve birlik içerisinde çalıştığına vurgu yapan Kırkpınar, kimsenin bu birlikteliğe gölge düşürmeye hakkının olmadığını ifade etti. Kırkpınar, “Bütün doktorlarımız, hemşirelerimizden sağlık çalışanlarımıza kadar tüm personel, koordineli ve birlik içinde çalışıyor. Hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Takdire şayan fedakârlık gösterdiler. En riskli meslek olmasına rağmen hepsi görevlerinin başında fedakârca çalışıyor. İlk andan itibaren doğru bilgiler ile kamuoyunun aydınlatılmasına katkı sağladılar. Sağlık Bakanımız da bu süreçte gece gündüz demeden onlarla birlikte çalıştı. Onların söylediği her kelimeye harfiyen uyuyor, devlet ve millet olarak bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.