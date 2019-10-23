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İzmir'de Psikiyatri Uzmanı Doktor 12. kattan aşağı düştü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 12. katından beton zemine düşen Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Bodur, olay yerinde hayatını kaybetti. Bodur'un Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde psikiyatri uzmanı doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:34
İzmir'de Psikiyatri Uzmanı Doktor 12. kattan aşağı düştü

Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Mavişehir 2040/4 Sokak'ta meydana geldi.

Eşinden boşandıktan sonra oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Bodur, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yaşadığı dairenin penceresinden aşağı düştü.

Site sakinleri durumu polis ve sağlıkekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Bodur'un yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bodur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zeynep Bodur'un intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:34
  1. Mavişehir 2040/4 Sokak
  2. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
  3. Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Bodur
  4. İzmir Adli Tıp Kurumu morgu

YORUM YAZ

  • HayatHayat13 sa önce
    Zülüm ahlaksızlık ve adaletsizliğin ensesi kalınların eliyle islendigi toplum cinnet geçiriyor..
  • Seyfullah Seyfullah 13 sa önce
    Maneviyat eksik olunca psikolog olmakta yetmiyor maalesef

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