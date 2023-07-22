İzmir'de polyester fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Menderes ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Tekeli Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra itfaiye köpük kulesi, endüstriyel araçlar ile 26 ve 35 tonluk su tankerleri sevk edildi.
Fabrikaya ulaşarak yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını önledi.
Ekipler, yangın çıkan fabrikadaki alevleri kontrol altına aldı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.