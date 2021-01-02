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Gündem İzmir'de polisin dikkati faciayı önledi!
Gündem

İzmir'de polisin dikkati faciayı önledi!

İzmir'de polisin şüphelenerek durdurduğu kişinin üzerinden çivilerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 09:55:00 -
İzmir'de polisin dikkati faciayı önledi!

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başlattığı 'Narko Alan' projesinde görevli polis memurları, 830 Sokak'ta yürüyen İ.İ.'yi (31) şüphe üzerine durdurdu.

Uyuşturucu ticareti, hırsızlık, uyuşturucu kullanma, bıçaklı yaralama, silahlı yaralama ve yağma gibi birçok suçtan kaydı bulunan İ.İ.'nin üzerinde yapılan aramada, ceketinin cebinden 10 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı.

Patlayıcıyı aldığı kişinin ismini verdi

İ.İ. gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, sorgusunda EYP'yi kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan kaydı bulunan A.T.A.'dan (29) aldığını söyledi. Polis ekipleri, A.T.A.'nın Tuzcu Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 15 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin TEM Şube'de işlemlerinin devam ettiği belirtildi

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