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Aktüel İzmir'de piknik ve eğlence tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

İzmir'de piknik ve eğlence tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:41:10 -
İzmir'de piknik ve eğlence tesisinde çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki piknik alanı ve eğlence tesisinin restoran bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynaklar Mahallesi'ndeki tesisin restoran bölümünde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşın bir saat süren çalışma sonucu, çevredeki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Tesisin restoran bölümü ise tamamen yandı.

Yangının, çatı kısmında yapılan izolasyon çalışması sırasında çıktığı ileri sürüldü.

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