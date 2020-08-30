İzmir'de park halindeyken yokuş aşağı kayan tır yolun altındaki binanın bahçesine düştü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeyken yokuş aşağı kayan tır, yolun altındaki bir binanın bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesinde park halindeki 35 RA 133 plakalı tır, 20 F 8760 plakalı dorsesiyle bir anda hareket etti.

Yokuş aşağı kontrolsüz şekilde ilerleyen tır, park halindeki 35 POH 94 plakalı kamyonete ardından da 35 GB 752 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, yolun altındaki 3 katlı bir binanın bahçe duvarını da yıktı.

Büyük bir gürültüyle bahçeye düşen tır ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilkyardım ekibi sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, beyaz eşya taşıdığı anlaşılan tır, çekici yardımıyla binanın bahçesinden çıkarıldı.

Aracın fren tertibatında teknik bir sorun olabileceği ya da uygun şekilde freninin çekilmediği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmasını sürdürüyor.