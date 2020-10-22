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Aktüel İzmir'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü
Aktüel

İzmir'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:14:14 -
İzmir'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kiraz istikametinden Ödemiş istikametine giden Cemil Zülam (28) idaresindeki 35 EFM 60 plakalı otomobil, Arkacılar Mahallesi yakınlarında, Mustafa Zorlu'nun kullandığı 15 AAE 201 plakalı süt taşıyan tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Zülam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma, tır sürücüsünü gözaltına aldı.





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