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Aktüel İzmir'de otomobil toprak yığınına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

İzmir'de otomobil toprak yığınına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:27:58 -
İzmir'de otomobil toprak yığınına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Doğan Demirböken (32) idaresindeki 10 DE 243 plakalı otomobil, Bergama-Kınık kara yolu Dündarlı Mahallesi kavşağında yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Kazada yaralanan Doğan Demirböken, eşi Dilek (28), çocukları Özgür (10) ve Asel Demirböken (2) ile Necati Ödem (86) 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Necati Ödem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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