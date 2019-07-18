İzmir'de otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı Bornova'da otomobilin otobüs durağına girmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

A.A. (20) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Çamdibi Birlik Camisi önündeki otobüs durağına çarptı. Kazada,durakta otobüs bekleyenSeval Y. ile Doğa A. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinceEge Üniversitesi ve Bornova Devlet hastanelerine kaldırıldı. Sürücü A.A,Çamdibi Polis Karakolu'na götürüldü.

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