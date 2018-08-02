İzmir'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Şakran Mahallesi İzmir-Çanakkale Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ruhan Orhan (58) yönetimindeki 35 ATN 30 plakalı minibüs ile Aliağa yönünden Bergama istikametine seyir halinde olduğu sırada yeşil ışıkta dönüş yapmak istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Muzaffer K. (73) idaresindeki 35 MEM 53 plakalı otomobil minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü yan devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden 110 ekipleri devrilen minibüsteki minibüs sürücüsü Ruhan, yolcu Rabia Taşdemir ve Mehmet Hanifici’yi, otomobildeki sürücü Muzaffer K., yolcu Şefika Karaca ve Doruk Adayepe’yi araçtan çıkarttı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayın görgü tanığı Hüseyin Şimşek kaza anını şöyle aktardı:

“Arızalanan motorumu tamire götürmek için yola çıkmıştım. Karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığı bekliyordum. Yeşil ışık yandı tam yürüdüğüm anda otomobil hızlı geliyordu, minibüse çarptı. Bende üzerime devrilmesin diye motorumu bırakıp kaçtım.”

Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Söz konusu görüntüde, Aliağa’dan Bergama istikametine seyir halinde olan minibüs dönüş yapacağı sırada, karşı yönden gelen otomobil tam orta noktasından çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devriliyor.