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Yaşam İzmir'de ormanlın alanda yangın
Yaşam

İzmir'de ormanlın alanda yangın

Yeniakit Publisher
2023-09-18 08:21:00 -
İzmir'de ormanlın alanda yangın

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Yangın dün saat 23.10 sıralarında Buca Doğancılar Mahallesi ile Torbalı Demirciler Mahallesi arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. İhbarın ardından yangına müdahale hemen başlarken, sabah saatlerinde ise alevlere müdahale eden araç sayısı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal ve 9 dozer olarak güncellendi.

Yangında durumun iyiye gittiği öğrenilirken alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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