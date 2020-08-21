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Aktüel İzmir'de ormanlık alana sıçrayan fabrika yangını kontrol altına alındı
Aktüel

İzmir'de ormanlık alana sıçrayan fabrika yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 19:19:14 -
İzmir'de ormanlık alana sıçrayan fabrika yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde fabrikada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Pınarbaşı mevkisinde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın fabrikanın yakınında bulunan ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


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