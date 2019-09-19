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İzmir'de operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

19 Eylül 2019 Perşembe 09:41
İzmir'de operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:41
  1. İzmir
  2. KCK

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