  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'de operasyon
Gündem

İzmir'de operasyon

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 07:47:00 -
İzmir'de operasyon

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Roma dönemine olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerce belirlenen ev ve çevresinde yapılan aramalarda tarlaya gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde siyah, beyaz ve kırmızı motifler bulunan 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi. AA'nın haberine göre; şüpheli A.B, gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23