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İzmir'de neler oluyor? Birer birer hastaneye koştular

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran işçi sayısının 2 bin 600'e yükseldiği belirtildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:05
İzmir'de neler oluyor? Birer birer hastaneye koştular

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bir sanayi tesisinde salı akşamı yemek yedikten sonra bazı işçilerin karın ağrısı, baş dönmesi ve ateş şikayetiyle son 2 gündür hastanelere başvurduğunu hatırlattı. Yaklaşık 4 bin 100 işçinin aynı yemeği yediğinin belirlediğini vurgulayan Salnur, şu bilgileri verdi:

"Çarşamba günü sabahtan akşama kadar 739 işçi hastanelerimize müracaat etti. Dün gece de işçilerden bazısı benzer şikayetlerle hastanelere geldi. İzmir'in farklı hastanelerine toplam 2 bin 600 civarında hasta başvurusu oldu. Şu anda hastanelerimizde 100 civarında yatan işçimiz var. Akşama doğru büyük bir kısmının taburcu olacağını düşünüyoruz. Sağlık durumlarında korkulacak bir durum yok."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün fabrikada yenilen yemekten, kendilerinin ise kullanılan sudan örnek aldığını ifade eden Salnur, yaşanan sağlık sorunun gerçek nedeninin bu tahlillerin netleşmesinden sonra ortaya çıkacağını sözlerine ekledi. Dün, Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde çalışan 739 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, sanayi tesisindeki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:05
  1. İzmir
  2. Gıda zehirlenmesi

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