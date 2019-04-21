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İzmir'de NATO lojmanlarına silahlı saldırı

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan NATO lojmanlarının bulunduğu sokakta iki kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralı veya can kaybı yaşanmazken, olay yerinden kaçan iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalar sonucunda 25 adet mermi, kar maskesi, eldiven ve bıçak ele geçirildiği öğrenildi

21 Nisan 2019 Pazar 07:17
İzmir'de NATO lojmanlarına silahlı saldırı

Olay, gece saatlerinde İnkılap Mahallesi 512 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, NATO lojmanlarının bulunduğu sokağa ticari taksi ile gelen iki şüpheli E.D.K. ve B.D.K. yanında getirdikleri pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu 12 tane boş kovan bulundu. İHA'nın haberine göre; açılan ateş sonucunda NATO lojmanları bekçi kulübesine ve lojmanların bahçe duvarına 2'şer mermi isabet ettiği belirlendi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucunda pompalı tüfek ile ateş açan iki şüpheli E.D.K. ve B.D.K., Akdoğan Caddesi üzerinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler polis ekipleri tarafından Şirinyer Polis merkezi karakoluna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalar sonucunda 25 adet mermi, kar maskesi, eldiven ve bıçak ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 07:17
  1. İzmir
  2. Nato
  3. silahlı saldırı
  4. NATO lojmanları
  5. son dakika
  6. son dakika Gündem Haberleri

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  • Metin UyulanMetin Uyulan1 sa önce
    Bu galiba günün şakası Bahçe duvarına saldıran teröristler .

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