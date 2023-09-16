  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaca ünlü banka JPMorgan'dan o tahmin! Dolar kuru için bu rakamı telaffuz etti! Yeni tahminini yükseltti

Yeni yerli otomobil herkesi araba sahibi yapacak! Fiyatını duyan şok oluyor! Bu fiyata yok satacak

11 haftalık hamile doktoru darbeden zanlı hakkında yeni gelişme!

Çinli otomobil devi BYD duyurdu! Aracı olanlar aman dikkat: Türkiye macerası yakında olacak diyerek Türkiye'ye ilan etti

Akaryakıt fiyatları her an altüst olabilir! Maalesef haberler kötü

Bir ülke bu açıklamayla çalkalanıyor: Türkiye Pakistan'dan nükleer silah alıp bizi vurabilir

'2023'te gram altın 3 bin lira olacak' demişti! O tahmin iptal... Tuna Kaya yeni tahminini az önce duyurdu

Türk tekstil şirketi iflas etti! Mahkemeden müşterilerine kritik bir duyuru geldi

Erdoğan: En azılı düşmanlarımız bile...

Özgür Özel'in genel başkanlık adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan!
Yerel İzmir'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yerel

İzmir'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-09-16 07:01:00 -
İzmir'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda Bayraklı istikametinden Konak yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 ACT 717 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada motosikletteki Tarık Yılmaz (25) ve Oğuzhan A. (28) yola savruldu.

Trafikteki sürücülerin ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bariyerlere çarpan Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Oğuzhan A. ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın spor antrenörü ve yazar, Oğuzhan A'nın ise spor antrenörü olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23