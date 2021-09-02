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İzmir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Gündem İzmir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Gündem

İzmir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 06:15:00 -
İzmir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Uygur (25) idaresindeki 16 HDG 34 plakalı motosiklet, Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürüklenen motosikletin sürücüsü ve yanındaki Merve A. (25) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Merve A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

 

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