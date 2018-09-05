İzmir'de misyoner ajan Brunson nöbeti sürüyor!

İzmir'de terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanıp, hakkında İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle 25 Temmuz'da, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla cezaevinden tahliye edildi. Brunson'ın avukatının ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağına yaptığı itirazlar reddedildi.

BAYRAK YERİNDE DURUYOR

Brunson, ev hapsinde kalmaya devam ederken, polis ekiplerinin sokakta aldığı önlemler de sürüyor. Ekipler, Brunson'ın Konak ilçesi Alsancak semti Işılay Saygın Sokak'ta bulunan evinin çevresinde beklemeye devam ediyor. Ekiplerin bugün evin arkasında da zaman zaman nöbet tuttuğu görüldü. Öte yandan rahip Brunson'ın evinin balkonuna pazartesi günü asılan Türk bayrağı da yerinde duruyor.

ABD'Lİ ASKERE MESAJ GÖNDERDİ

Terör örgütleri PKK ile FETÖ adına 9 Aralık 2016'da, suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı kaydedildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski 'Ege Bölgesi imamı' ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından dava açılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

Brunson'ın ABD'li askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, 'Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız' mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde 'Ege Bölge imamı' firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Mahkeme heyeti, 25 Temmuz günü dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.