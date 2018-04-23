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İzmir'de minibüsün altında kalan çocuk öldü

İzmir'in Menemen ilçesinde, aileyle birlikte minibüsten inen Ender Emin Erdal (3), yaşamını yitird i.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:11
İzmir'de minibüsün altında kalan çocuk öldü

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Menemen Otogarı'nda meydana geldi. Bursa'daki anne ve babasının yanından, akrabalarının yanına getirilen minik Ender Emin Erdal, Menemen- Koyundere seferini yapan minibüsten yakınıyla birlikte indi.

Ender Emin hareket eden aynı aracın altına kalarak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Ender Emin'i ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:11
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