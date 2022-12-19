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Aktüel İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Aktüel

İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İzmir'in Selçuk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 21:28:00 -
İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İzmir'in Selçuk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Necmettin Karayel'in kullandığı 09 ABE 007 plakalı minibüs ile Şule Birinci idaresindeki 09 AID 068 plakalı otomobil Çamlık mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine Aydın ve İzmir'den itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi İzmir ve Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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