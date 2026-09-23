İzmir'de Menderes Belediyesi soruşturmasında ikinci dalgada 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde belediyeye yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında 23 Eylül sabahı düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledi.

Şüpheliler hakkındaki gözaltı kararı, soruşturmada alınan ifadeler ile MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemeler sonucunda verildi. Gözaltına alınanlar arasında eski başkanvekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçları kapsamında yürütülüyor.

4 Ağustos'taki ilk dalgada Başkan Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 Ağustos'taki eş zamanlı operasyonda Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı; hakkında karar bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ise daha sonra düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden Başkan İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez ve Mesut Taşdemir, İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, belediye meclis üyeleri Emre Pala ve Ferdi Hepyılmaz ile Mustafa Pala tutuklandı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli inşaat teknisyeni Ö.C.K. ile mimar A.B.Y., eski Yapı Kontrol Müdürleri S.D. ve H.Y., ayrıca İ.P. ve A.P. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Avukat Gürcü'nün örgüt tarafından Çiçek'in yanına yerleştirildiği tespit edildi

Geçen günlerde soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Elifnur Gürcü de tutuklandı. Soruşturmada Gürcü'nün, Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği tespit edildi. Soruşturma sürüyor.