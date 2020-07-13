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Aktüel

İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

Rüzgarın da etkisiyle bölgeki yazlık sitelere yaklaşan yangına ekipler müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
2020-07-13 23:14:23 -
İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çulluk mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgeki yazlık sitelere yaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve bir su tankeri de sevk edildi.

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