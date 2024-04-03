İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonu! 8 gözaltı kararı
İçişleri bakanı Yerlikaya 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri bakanı Yerlikaya: Elebaşılığını Barış Boyun’un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.
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