İzmir'de "maganda kurşunuyla" yaralanan kızın ailesi tepkili

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde sünnet düğünü konvoyundan ateş açılması sonucu evinin balkonunda bulunan ve hafif yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğunun ailesi olaya tepki gösterdi.

Çayırlı Mahallesi'nde önceki gün sünnet düğünü sonrasında oluşturulan konvoydan havaya ateş açılması sonucu yaralanan N.B, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kızın babası Mehmet B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Daha büyük olayların yaşanmaması için düğünlerde silah kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Mehmet B, "Pazar günü evdeyken kızım düğün konvoyuna bakmak isterken vurulmuş. Yaşanan olayla ilgili sonuna kadar şikayetçiyim. Düğün coşkuyla kutlansın ama böyle değil, kızımın yaşadığı olaydan dolayı psikolojisi çok bozuldu." dedi.

- Olay

Önceki gün sünnet düğünü sonrasında oluşturulan konvoydan havaya ateş açılması sonucu evinin balkonunda oturan N.B'nin vücuduna av tüfeği saçmaları isabet etmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen kızın vücudundaki saçmalar çıkarılmıştı.

Sekiz kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili, 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ile kartuşlara el konulmuş ve düğün sahibi M.G'ye İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararlarına aykırı şekilde düğün yapma, konvoy oluşturma gibi suçlardan 28 bin 620 lira para cezası kesilmişti.



























