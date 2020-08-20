İzmir'de lunaparktaki "kule asansör"ün halatı koptu: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde lunaparktaki "kule asansör" adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu bir kadın ve 2 kız çocuğu hafif yaralandı.

Sarnıç Mahallesi'ndeki lunaparka gelen aynı aileden bir kadın ve iki kız çocuğu, kuledeki 10 metre yükselerek hızla inen asansöre bindi.

Asansör, alçaldığı sırada halatınının kopması sonucu yaklaşık 2 metreden zemine düştü.

Asansörde bulunan kadın ve iki kız çocuğu, ambulansla Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

- "Üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum"

Lunaparak işletmecisi Hakkı Yakut, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi.

"Kule asansör"ü pandemiden hemen önce kiraladıklarını ve halatlarını değiştirdiklerini belirten Yakut, salgın nedeniyle yaklaşık 4 ay kapalı olan asansörü birkaç haftadır yeniden kullanmaya başladıklarını dile getirdi.

Yakut, şöyle konuştu:

"En son gelen müşterilerimizi bindirdik. 2 metreden aşağı düştü. 3 kişi vardı. İkisi ayakta tedavi edildi ancak birisini 'Belim ağrıyor.' dediği için hastaneye gönderdik. Ertesi gün velilerini aradığımda 'İkisinde bir şey yok, ayakta tedavi oldular, birinin belinde biraz rahatsızlığı vardı. Korse takıp evine gönderdiler.' diye söyledi. Bu cihaz bizim değil, bu saatten sonra paketleyip firmaya göndereceğiz. 2014'ten beri buradayız.

Bu üzücü kaza yaşandı. Keşke olmasaydı. Üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum."







