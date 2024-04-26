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Yerel İzmir'de lastik bot içerisinde 86 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

İzmir'de lastik bot içerisinde 86 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-26 23:07:00 -
İzmir'de lastik bot içerisinde 86 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Selçuk ve Seferihisar ilçeleri açıkları ile Urla ilçesinde 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları lastik botta 9'u çocuk 24 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Selçuk ve Seferihisar ilçeleri açıklarında da durdurulan lastik botlardaki 10'u çocuk 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Urla ilçesi Çamlimanı mevkisinde de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve İzmir İl Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, 10'u çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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