  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de kuyumcudan yüzük çalan şüpheli, taşa takılıp düşünce yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:25:52 -
İzmir'de kuyumcudan yüzük çalan şüpheli, taşa takılıp düşünce yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kuyumcudan 5 tek taş yüzük çalıp kaçmak isteyen şüpheli, koşarken taşa takılınca yakalandı.

Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir kuyumcuya giren O.İ. (27), tek taş pırlanta satın almak istediğini söyledi. Kuyumcuda çalışan M.A, O.İ'ye göstermek üzere yüzükleri vitrinden çıkarıp tezgaha koydu.

Çalışanın bir anlık dalgınlığından faydalanıp 5 tek taş yüzüğü alan O.İ, kaçmaya başladı. Esnafın ve bazı çevre sakinlerinin de katıldığı kovalamaca sırasında O.İ, taşa takılıp düşünce yakalandı.

O.İ, olay yerine gelen polis ekiplerince emniyete götürüldü. Çalınan yüzükler ise iş yeri sahibine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı